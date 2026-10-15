Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Mittag an Boden

Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 84'600,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'026 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85'100,00 CHF aus. Bei 82'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 89 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77'500,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'867,69 CHF je Aktie ausschütten.

Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'174,18 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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