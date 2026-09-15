Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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15.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Lindt gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lindt-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 89'500,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 89'500,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Im Tief verlor die Lindt-Aktie bis auf 89'500,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90'000,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 15 Aktien.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86'000,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'227,94 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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