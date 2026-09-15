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15.09.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Lindt gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lindt-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 88'300,00 CHF.

Lindt
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Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 88'300,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88'200,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90'000,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 53 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,49 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 2,60 Prozent Luft nach unten.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'856,69 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'227,94 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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