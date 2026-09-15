Lindt Aktie News: Lindt verbilligt sich am Mittag

Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 88'400,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 88'300,00 CHF. Bei 90'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Am 08.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86'000,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,71 Prozent.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF je Aktie ausschütten.

Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'227,94 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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