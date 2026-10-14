Lindt Aktie News: Lindt zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 81'700,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'767 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 82'000,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81'000,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8 Lindt-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 61,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77'500,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach unten.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'867,69 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'174,18 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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