Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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14.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Lindt gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 89'400,00 CHF.
Das Papier von Lindt legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 89'400,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89'400,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88'800,00 CHF. Bisher wurden heute 5 Lindt-Aktien gehandelt.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 32,27 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86'000,00 CHF am 08.09.2026. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 3,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'856,69 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3'227,94 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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