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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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14.09.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Montagnachmittag gesucht

Lindt Aktie News: Lindt am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von Lindt gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 90'200,00 CHF zu.

Lindt
88391.67 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 90'200,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Lindt-Aktie bei 91'100,00 CHF. Bei 88'800,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 53 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 46,34 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 4,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'856,69 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'227,94 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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