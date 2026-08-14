Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Freitagvormittag schwächer
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 95'700,00 CHF ab.
Die Lindt-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 95'700,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.06.2026 Kursverluste bis auf 91'900,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.
Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'856,69 CHF belaufen.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'234,03 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette
Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt
Ausblick Lindt & Sprüngli: Preisschock und Hitze dämpfen Lust auf Schokolade
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
16:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Freitagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette (AWP)