Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Freitagvormittag schwächer

Die Lindt-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 95'700,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.06.2026 Kursverluste bis auf 91'900,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'856,69 CHF belaufen.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'234,03 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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