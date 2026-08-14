Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 95'500,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 95'400,00 CHF. Bei 96'300,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 51 Lindt-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 38,22 Prozent zulegen. Bei 91'900,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'234,03 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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