Lindt Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Lindt

Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 104'000,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'668 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 104'000,00 CHF. Bei 105'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 12 Lindt-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116'000,00 CHF) erklomm das Papier am 13.06.2023. Mit einem Zuwachs von 11,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 92'300,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 2'641,90 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch