Lindt Aktie News: Lindt am Freitagvormittag höher

Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 88'600,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten tendiert. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88'700,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87'300,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lindt-Aktien beläuft sich auf 9 Stück.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130'400,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 47,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2026 Kursverluste bis auf 77'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 14,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'864,68 CHF je Aktie ausschütten.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'161,49 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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