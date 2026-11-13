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13.11.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag gesucht

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 88'600,00 CHF.

Lindt
88847.50 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen

Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 88'600,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lindt-Aktie bei 89'000,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87'300,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 40 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130'400,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 32,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,53 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'161,49 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Lindt am 13.11.2026

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