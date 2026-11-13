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13.11.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lindt. Zuletzt stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 88'900,00 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 88'900,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'280 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 89'000,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87'300,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17 Lindt-Aktien umgesetzt.
Bei 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 46,68 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (77'500,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,82 Prozent.
Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'864,68 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'161,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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