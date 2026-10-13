Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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13.10.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lindt. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 82'400,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 82'400,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Lindt-Aktie bei 82'400,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80'800,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,19 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77'500,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,95 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'864,00 CHF ausgeschüttet werden.
Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'173,54 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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