Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 81'200,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 80'100,00 CHF. Mit einem Wert von 80'800,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 95 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132'000,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 4,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'173,54 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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