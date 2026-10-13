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13.10.2026 12:29:00

Lindt Aktie News: Lindt fällt am Dienstagmittag

Lindt Aktie News: Lindt fällt am Dienstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 80'800,00 CHF nach.

Lindt
80767.22 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 80'800,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'881 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Lindt-Aktie ging bis auf 80'100,00 CHF. Bei 80'800,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lindt-Aktien beläuft sich auf 52 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,08 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'864,00 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'173,54 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’022.39 13.10.2026 13:49:38
Long 13’456.08 19.14 SVBOKU
Long 13’160.04 13.67 SXBT2U
Long 12’606.26 8.90 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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