Lindt Aktie News: Lindt zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 95'400,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 95'400,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94'800,00 CHF. Bisher wurden heute 6 Lindt-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,36 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.06.2026 bei 91'900,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 3,67 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF aus.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'234,03 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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