Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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13.08.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag stärker
Die Aktie von Lindt zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 96'200,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 96'200,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'472 Punkten tendiert. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96'600,00 CHF zu. Mit einem Wert von 94'800,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 49 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 91'900,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 4,47 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'856,69 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'234,03 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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