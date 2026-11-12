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12.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Lindt gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Lindt-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 88'400,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'274 Punkten liegt. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88'900,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87'600,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 37 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 32,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77'500,00 CHF. Dieser Wert wurde am 05.10.2026 erreicht. Abschläge von 12,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'864,68 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'161,49 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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