Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 87'600,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'352 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 88'900,00 CHF. Mit einem Wert von 87'600,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lindt-Aktien beläuft sich auf 29 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Bei 77'500,00 CHF fiel das Papier am 05.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,53 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'864,68 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'161,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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