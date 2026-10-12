Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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12.10.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Lindt gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 82'600,00 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 82'600,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 82'600,00 CHF erreichte die Lindt-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 82'100,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 3 Aktien.
Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 37,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'864,00 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'173,54 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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