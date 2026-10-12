Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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12.10.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lindt. Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 81'100,00 CHF.
Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 81'100,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 80'700,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 82'100,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 67 Lindt-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 62,76 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'864,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'173,54 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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