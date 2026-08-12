Lindt Aktie News: Lindt verzeichnet am Vormittag Verluste

Um 09:28 Uhr fiel die Lindt-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 94'900,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'466 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lindt-Aktie bis auf 94'900,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95'600,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 6 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 39,09 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.06.2026 auf bis zu 91'900,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 3,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'234,03 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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