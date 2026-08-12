Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 95'500,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'408 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 95'800,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95'600,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 28 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 38,22 Prozent zulegen. Am 18.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91'900,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 3,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'234,03 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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