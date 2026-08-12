Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lindt. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 95'500,00 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 95'500,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'408 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 95'800,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95'600,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 28 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 38,22 Prozent zulegen. Am 18.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91'900,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 3,77 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'234,03 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette
Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt
Ausblick Lindt & Sprüngli: Preisschock und Hitze dämpfen Lust auf Schokolade
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette (AWP)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.