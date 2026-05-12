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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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12.05.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag höher

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lindt. Zuletzt wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 95'800,00 CHF nach oben.

Lindt
96112.50 CHF -0.02%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 95'800,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 18'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 96'300,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94'100,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 128 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134'800,00 CHF erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 40,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94'000,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,88 Prozent.

Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'843,39 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 21.07.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 27.07.2027.

Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3'245,64 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 13’924.10 13.79 BLPSVU
Short 14’423.43 8.91 SSTBFU
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Long 12’578.13 19.85 SQ6BJU
Long 12’276.66 13.72 SQNBFU
Long 11’750.80 8.85 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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