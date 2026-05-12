Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.05.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lindt. Zuletzt wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 95'800,00 CHF nach oben.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 95'800,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 18'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 96'300,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94'100,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 128 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 134'800,00 CHF erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 40,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94'000,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,88 Prozent.
Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'843,39 CHF aus.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 21.07.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 27.07.2027.
Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3'245,64 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt & Sprüngli-Aktie fester: Start des neuen geplanten Aktienrückkaufs
Lindt & Sprüngli-Aktie trotzdem fester: US-Tochter Ghirardelli ruft Getränkepulver zurück
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
16:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt verliert am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
11.05.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.05.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.04.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Um 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026
Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.Schnell noch Plätze sichern!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Leitindex zeigt sich am Dienstag wenig bewegt, während der deutsche Leitindex Verluste verbucht. Die US-Börsen präsentieren sich schwächer. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche mit unterschiedlichen Vorzeichen.