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11.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochvormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 89'000,00 CHF ab.
Die Lindt-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 89'000,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'166 Punkten liegt. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89'000,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89'000,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF. Gewinne von 46,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,92 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'864,68 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'161,49 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Lindt am 11.11.2026
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