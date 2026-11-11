Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 88'000,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten realisiert. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87'500,00 CHF nach. Bei 89'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 94 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 130'400,00 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 48,18 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'864,68 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'161,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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