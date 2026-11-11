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11.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Lindt gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 88'000,00 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 88'000,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten realisiert. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87'500,00 CHF nach. Bei 89'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 94 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 130'400,00 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 48,18 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,93 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'864,68 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'161,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Lindt am 11.11.2026
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