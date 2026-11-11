Lindt Aktie News: Lindt verliert am Mittag

Um 12:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 88'600,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 88'300,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89'000,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 26 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130'400,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,18 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'864,68 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'161,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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