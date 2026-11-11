|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 88'600,00 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 88'600,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 88'300,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89'000,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 26 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130'400,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,18 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'864,68 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'161,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
09.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats (AWP)
|
02.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Lindt am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag fester. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.