Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag seitwärts

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 89'200,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 89'500,00 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Lindt-Aktie bei 89'200,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89'500,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,98 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 86'000,00 CHF fiel das Papier am 08.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 3,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'231,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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