Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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11.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lindt-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 87'800,00 CHF.
Die Lindt-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 87'800,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 87'800,00 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89'500,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 80 Lindt-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,34 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 86'000,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'856,69 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'231,73 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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