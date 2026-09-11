Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Freitagmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88'600,00 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 88'600,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'519 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lindt-Aktie bisher bei 88'400,00 CHF. Bei 89'500,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 36 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 32,88 Prozent niedriger. Am 08.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 86'000,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,93 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'231,73 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette
Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
16:29
|Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Freitagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.