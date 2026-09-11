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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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11.09.2026 12:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Freitagmittag mit Kurseinbussen

Lindt Aktie News: Lindt am Freitagmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88'600,00 CHF ab.

Lindt
86557.21 CHF -2.10%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 88'600,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'519 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lindt-Aktie bisher bei 88'400,00 CHF. Bei 89'500,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 36 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 32,88 Prozent niedriger. Am 08.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 86'000,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,93 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'231,73 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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