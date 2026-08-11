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11.08.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Lindt gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 95'600,00 CHF abwärts.

Lindt
94858.75 CHF -0.75%
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Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 95'600,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'571 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lindt-Aktie bis auf 95'600,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96'800,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 30 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 38,08 Prozent wieder erreichen. Bei 91'900,00 CHF fiel das Papier am 18.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 3,87 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'856,69 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'234,03 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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