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10.11.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagmittag Verlust reich
Die Aktie von Lindt gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 89'800,00 CHF.
Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 89'800,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'172 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 89'300,00 CHF. Bei 90'100,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 29 Lindt-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 130'400,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,21 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 15,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'864,68 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'161,49 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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