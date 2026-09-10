Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagvormittag im Minus

Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 88'500,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'553 Punkten notiert. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88'500,00 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88'500,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Am 08.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86'000,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,82 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'856,69 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'231,73 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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