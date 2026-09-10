Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Lindt
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lindt. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 88'500,00 CHF.
Die Lindt-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88'500,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 88'000,00 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88'500,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28 Lindt-Aktien.
Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). 49,15 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86'000,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'856,69 CHF.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'231,73 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette
Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Lindt (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Lindt Aktie News: Lindt macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.