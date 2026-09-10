Lindt Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Lindt

Die Lindt-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88'500,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 88'000,00 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88'500,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28 Lindt-Aktien.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). 49,15 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86'000,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'856,69 CHF.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'231,73 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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