Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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10.08.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt stabilisiert sich am Montagvormittag
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96'900,00 CHF an der Tafel.
Die Lindt-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96'900,00 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 96'900,00 CHF zu. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96'700,00 CHF nach. Bei 96'900,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 91'900,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 5,16 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'856,69 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'234,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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