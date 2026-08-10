Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Nachmittag tiefer

Die Lindt-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 96'000,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. Die Lindt-Aktie sank bis auf 96'000,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 96'900,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 39 Lindt-Aktien.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91'900,00 CHF. Dieser Wert wurde am 18.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 4,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'856,69 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'234,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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