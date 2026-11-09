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09.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag im Minusbereich
Die Aktie von Lindt gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lindt-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 89'000,00 CHF ab.
Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 89'000,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lindt-Aktie bisher bei 89'000,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 89'000,00 CHF. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6 Stück gehandelt.
Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 130'400,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,52 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77'500,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 12,92 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'864,68 CHF aus.
Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'161,37 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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