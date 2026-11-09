Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90'000,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Bei 91'000,00 CHF erreichte die Lindt-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89'000,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 70 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130'400,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 30,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77'500,00 CHF. Dieser Wert wurde am 05.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,89 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'864,68 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'161,37 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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