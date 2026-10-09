Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Das Papier von Lindt konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 82'200,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'526 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 82'400,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82'000,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7 Lindt-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 60,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 5,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'864,00 CHF.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'173,54 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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