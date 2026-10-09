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09.10.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Nachmittag fester

Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lindt konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 81'900,00 CHF.

Lindt
81176.12 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 81'900,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Lindt-Aktie bis auf 82'900,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82'000,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77'500,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 5,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'173,54 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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