Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lindt konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 81'900,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 81'900,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Lindt-Aktie bis auf 82'900,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82'000,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88 Lindt-Aktien umgesetzt.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77'500,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 5,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'173,54 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
09.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt zeigt sich am Freitagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung (AWP)
|
29.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)