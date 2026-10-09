Lindt Aktie News: Lindt zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 82'200,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Lindt-Aktie bis auf 82'900,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82'000,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 54 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,58 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'864,00 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'173,54 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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