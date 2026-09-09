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09.09.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Aufschlag

Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lindt. Das Papier von Lindt legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 87'400,00 CHF.

Lindt
88235.00 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 87'400,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Lindt-Aktie bei 87'400,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87'000,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 33,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86'000,00 CHF am 07.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'231,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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