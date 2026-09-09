Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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09.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Lindt zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,3 Prozent auf 88'900,00 CHF zu.
Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 88'900,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'585 Punkten tendiert. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89'000,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87'000,00 CHF. Zuletzt wechselten 85 Lindt-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 48,48 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2026 Kursverluste bis auf 86'000,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 3,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'856,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'231,73 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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