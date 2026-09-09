Lindt Aktie News: Lindt am Mittag fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 89'000,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89'000,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87'000,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 54 Lindt-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2026 Kursverluste bis auf 86'000,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'856,69 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'231,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen

Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette

Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt