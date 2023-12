Lindt Aktie News: Anleger greifen bei Lindt am Freitagnachmittag zu

Um 04:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 106'800,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'465 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Lindt-Aktie bis auf 106'800,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 105'800,00 CHF. Bisher wurden heute 25 Lindt-Aktien gehandelt.

Am 13.06.2023 markierte das Papier bei 116'000,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93'100,00 CHF am 21.12.2022. Mit einem Kursverlust von 12,83 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2'644,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch