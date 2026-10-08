Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,5 Prozent auf 80'900,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'360 Punkten tendiert. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80'900,00 CHF aus. Bei 80'600,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 9 Lindt-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 4,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'864,00 CHF belaufen.

Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'173,54 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung

Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich

Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen