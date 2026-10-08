Lindt Aktie News: Lindt legt am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 81'700,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'436 Punkten notiert. Bei 82'000,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 80'600,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 93 Lindt-Aktien.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Mit einem Zuwachs von 61,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77'500,00 CHF am 05.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,14 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'864,00 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'173,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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