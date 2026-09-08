Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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08.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von Lindt zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 86'500,00 CHF.
Die Lindt-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 86'500,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86'500,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86'000,00 CHF. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12 Stück gehandelt.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86'000,00 CHF ab. Mit Abgaben von 0,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'853,81 CHF belaufen.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'239,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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