Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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08.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lindt. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 87'000,00 CHF zu.
Die Lindt-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 87'000,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. Die Lindt-Aktie legte bis auf 87'600,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 86'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 42 Lindt-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 51,72 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 86'000,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 1,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'853,81 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'239,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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